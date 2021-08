CdS | Lazio a 5 stelle: la formula Sarri è già da record

Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Pedro: sabato all’Olimpico con lo Spezia erano tutti in campo dal primo minuto, per la prima volta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non mancano le loro prodezze inoltre la squadra non è mai stata così offensiva: nelle prime due giornate i biancocelesti hanno prodotto sette gol e sei assist.

