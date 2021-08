CdS | Lazio ansia Lazzari, oggi gli esami da scongiurare lo stiramento

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ha lasciato il campo al 25’ sabato contro lo Spezia a causa di un problema muscolare al polpaccio destro Manuel Lazzari: oggi il terzino si sottoporrà a degli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio rimediato. Il biancoceleste essersi fermato in tempo , quindi si spera in uno stop di lieve entità. Ad ogni modo, come evidenzia il Corriere dello Sport, c’è da scongiurare definitivamente il pericolo dello stiramento.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: