CdS | Lazio, per Lazzari stop di due settimane: elongazione muscolare

Altre novità in casa biancoceleste, non di mercato, ma dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport saranno circa due settimane di stop per Manuel Lazzari. Questo il responso dopo i primi esami cui si è sottoposto il giocatore quest’oggi in Clinica Paideia. Il terzino destro della Lazio si era fermato nel primo tempo del match di sabato contro lo Spezia per un problema al polpaccio destro e gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione muscolare.

