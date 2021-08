CdS | Lazio, tutti i giocatori impegnati in Nazionale

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mister Sarri ha concesso riposo ai suoi fino a mercoledì, quando nel pomeriggio si ritroveranno a Formello. Tre giorni di completo relax per i biancocelesti, complice anche la sosta del campionato per via delle Nazionali. Come riporta il Corriere dello Sport i giocatori chiamati dalle rispettive selezioni sono: Strakosha e Hysaj (Albania), Milinkovic (Serbia, dove troverà anche Kostic), Kamenovic con la stessa Under 21, Muriqi con il Kosovo, Marusic con il Montenegro e Akpa-Akpro con la Costa d’Avorio. Basic è stato inserito tra le “riserve” della Croazia ed essendoci alcuni infortunati potrebbe essere chiamato in causa. Tra gli Azzurri, i campioni d’Europa Immobile ed Acerbi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: