Europa League, la Uefa congela la vendita dei settori ospiti: il comunicato della Lazio

Venerdì scorso è stato sotterrato il girone di Europa League: i biancocelesti affronteranno nel Gruppo E Galatasaray, Marsiglia e Lokomotiv Mosca. La Società, ha reso noto con un comunicato ufficiale che la Uefa ha congelato la vendita dei tagliandi per il Ettore ospiti. Per questo, sconsigli a tutti i tifosi di acquistare biglietti viaggio per le trasferte. Un’eventuale apertura alla vendita, verrà tempestivamente comunicata della Lazio.

Di seguito il comunicato:

“La S.S. Lazio sconsigli a tutti i tifosi ad acquistare i biglietti viaggio per le trasferte della Uefa Europa League perché, al momento, la Uefa ha congelato la vendita dei settori ospiti. Comunicheremo tempestivamente un’eventuale apertura e modalità delle vendite.”

