Italia, Mancini in conferenza: “Da qui al Mondiale possiamo ancora migliorare. Lazzari non sta bene, chiameremo Calabria”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, presentando l’inizio per la qualificazione ai Mondiali 2022. L’allenatore è tornato a parlare della vittoria dell’Europeo di due mesi fa, per poi concentrarsi sulle prossima sfide.

Queste le sue parole:

“Possiamo migliorare in questi 14 mesi che vanno da qui al Mondiale, ci sono ancora 5 partite di qualificazione e vanno prese con attenzione, soprattutto perchè ripartiamo contro calciatori che in campionato giocano già da 8-9 partite. La cosa importante è qualificarsi, poi avremo tempo per la fase finale. Questi ragazzi prendono sempre tutte le partite al massimo, sono convinto che faranno così e questa è sempre stata la nostra forza. Ciò che mi è rimasto più impresso dell’Europeo sono i 50 giorni trascorsi insieme, lunghi, difficili e duri senza mai problemi tra di noi. Questo è stato sicuramente un altro nostro punto di forza, il gruppo. Jorginho? Penso che meriti il Pallone d’oro. Sta facendo bene da anni, ha vinto tutto quello che ha giocato. Mi è dispiaciuto lasciare Kean a casa prima dell’Europeo. E’ un giocatore giovane, che io ho fatto giocare due anni fa, e sapevamo che l’avremmo richiamato. Lui le qualità le ha, dipenderà da lui il suo futuro. Donnarumma non sta giocando perché è arrivato in ritardo rispetto ad altri giocatori del PSG. Zaniolo è tornato a disposizione dopo l’infortunio. E’ importante che abbia recuperato bene, deve stare bene. Scamacca? Ha caratteristiche importanti, in futuro potrebbe esserci molto utile”.

“Calabria sta giocando bene da tempo, stiamo valutando e probabilmente lo chiameremo, perchè Lazzari non sta bene. Anche Belotti non sta benissimo”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: