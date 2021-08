La Repubblica | Lazio, il ritorno del Toque: un gol, tre assist e la pace con Sarri

Dai Fab Four ai Top Five, senza Correa ma con Pedro e Felipe Anderson. La nuova Lazio di Sarri incanta con i suoi talenti offensivi e saluta il ritorno del pubblico con una prestazione super. In attesa di aggiungere un’altra ala per provare a volare: Kostic o Zaccagni. Gli altri top player aspettano, ma non rimangono fermi. Immobile segna a raffica (è 19° nella classifica marcatori all-time della Serie A, dei primi 20 solo Nordahl con 0,77 ha una media migliore della sua di 0,61), Milinkovic domina e Luis Alberto ha ripreso la bacchetta da mago. Lo spagnolo era uno dei più attesi. Era chiamato a riscattarsi e lo ha fatto, riprendendosi la Lazio a suon di assist (3, l’anno scorso zero in A), gol (tiro da fuori area con la fascia da capitano al braccio) e dimostrando di potersi calare perfettamente nel 4-3-3 di Sarri. Con il baricentro più alto, la riconquista rapida della palla facilita il Toque, che sorprende la difesa avversaria sbilanciata e così trova spazi per mandare in porta i compagni con i suoi passaggi geniali. Ci voleva una prestazione simile dopo l’estate burrascosa, con la mancata presenza al raduno, l’arrivo in ritardo ad Auronzo e qualche atteggiamento da rivedere, in particolare a Mariefeld. A Empoli Sarri l’ha messo in panchina, per una questione fisica e tattica, ma so prattutto per mandargli un mes saggio. Che ha recepito. Così saba to gli ha riconsegnato quella ma glia da titolare che difficilmente si toglierà se continuerà così. «<Luis sta crescendo tanto, contro lo Spe zia sapevo che le possibilità di pal leggio erano più importanti della fi sicità», ha spiegato Sarri. Manca an cora il giusto equilibrio, ma-aspet tando test più indicativi – le sensa zioni su Luis Alberto e il resto dell’armata del Comandante sono positive. Pace fatta anche con la ti foseria, che durante l’estate non aveva apprezzato alcuni comporta menti. «Serata incredibile. Quanto mi mancava festeggiare un gol con il nostro fantastico pubblico», ha scritto l’andaluso sui social. Non poteva sperare in inizio mi gliore, Sarri. La Lazio dopo due giornate è a punteggio pieno, con 9 reti segnate. E al reparto offensivo ancora manca un tassello, quell’esterno sinistro che prenderà il po sto di Correa. Tra meno di 48 ore fi nirà il mercato: se non si sblocche rà Kostic, la Lazio prenderà Zacca gni (ieri contatto Lotito-Setti), in scadenza nel 2022 con il Verona. Il serbo mancino spinge per il trasfe rimento ma non c’è ancora l’accor do con l’Eintracht: l’iniziale offerta della Lazio, 15 milioni più bonus, non basta, bisognerà fare uno sfor zo in più. Fino a ieri notte non ci so no stati sviluppi significativi, do vranno esserci oggi. Intanto Kostic abbraccerà Milinkovic in naziona le, mentre non risponderà alla con vocazione azzurra Lazzari, uscito sabato per un problema al polpac cio: nei prossimi giorni gli accerta menti per capire l’entità dell’infor tunio. La Repubblica/Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

