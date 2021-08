La Repubblica | Lazio, Troise non trema: a sedici anni pronto al salto

È solo questione di tempo, prima di vederlo con loro. Con i grandi che sabato sera hanno incantato l’Olimpico di nuovo rumoroso, dopo un lungo silenzio. Quanto? Un anno? Forse due. Perché quel talento cristallino e innato, tramandato in una famiglia di calciatori, va coltivato, coccolato, ma soprattutto non va bruciato. E poi a dir la verità, Antonio Troise, centrocampista classe 2005 della Primavera della Lazio, con la prima squadra di Sarri già si è allenato ad Auronzo. In pochi lo conoscevano, tutti l’hanno subito apprezzato. «Davvero ha solo sedici anni?»>, la domanda che i tifosi sulle Dolomiti si ponevano. Ne hanno di motivi per essere increduli, visto che in campo Troise ne dimostra molti di più: per il fisico e quel carattere, che non gli faceva tremare le gambe sotto gli strilli del Comandante. Del resto Antonio è abituato a bruciare le tappe, visto che già l’anno scorso giocava due categorie sotto età con l’Under 18 con Rocchi. Dopo sei giorni ad Auronzo, Troise è tornato alla base. Qualche giorno di vacanza, il tempo di ricaricare le pile ed è subito ripartito con la Primavera di Calori. A Formello non hanno dubbi, è il giovane di migliore prospettiva della Lazio: a maggio ha firmato il primo contratto professionistico. Destro di piede, figlio d’arte (il papà Alessandro e lo zio Emanuele hanno sono stati calciatori professionisti), è una mezzala anche se Sarri spesso l’ha schierato anche come esterno alto. Le sue qualità non sono note solo in casa Lazio, anche a Coverciano se ne sono accorti. Già convocato con le varie rappresentative giovanili, ora è con gli azzurri U17 e lo scorso agosto, nel 3-0 contro la Svizzera, ha giocato trequartista: numero dieci sulle spalle e fascia da capitano al braccio. L’ll settembre esordirà in Primavera 2: un campionato che gli va stretto, come a tutta la Lazio, decisa a centrare le promozione per tornare ai fasti di un tempo. La Repubblica/Riccardo Caponetti

