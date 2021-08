Lazio-Kostic, Pedullà: “I biancocelesti hanno alzato ancora la proposta”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio continua a lavorare per Kostic: stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, i capitolini hanno alzato ulteriormente la proposta per l’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte, sfondando il muro dei 15 milioni, pronti con i bonus a toccare quota 20. La risposta del club arriverà nelle prossime ore. Gli scrupoli dell’Eintracht sono due: gli atteggiamenti di Kostic non proprio in linea con certi principi (anche se c’è stato un chiarimento e il ragazzo ha chiesto scusa) e il timore di indebolire la squadra in una stagione abbastanza difficile. Al giocatore comunque era stata fatta una promessa: che sarebbe partito in caso di offerta adeguata, anche perché non ha un contratto lunghissimo (scadenza 2023). I biancocelesti ritengono di aver fatto il massimo; Zaccagni resta il secondo nome sul quale si lavora.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: