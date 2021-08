Nazionale, Mancini: “Gerarchie? Non ci sono, ho chiamato Lazzari ma non si è unito per infortunio”

E’ tornato a parlare in conferenza il ct della nazionale Italiana, fresca di vittoria ad Euro 2020, Roberto Mancini. tra i vari temi toccati, anche quello inerente ad una possibile gerarchia in nazionale, facendo un accenno anche su Lazzari, terzino della Lazio convocato ma che non si è unito ai compagni a causa dell’infortunio subito contro lo Spezia. Queste le sue parole a riguardo: “Gerarchie? Non ne abbiamo. Prima ho ringraziato tutti i ragazzi, anche quelli che hanno giocato le qualificazioni. Noi dobbiamo avere in campo i giocatori che stanno meglio e ci sono giocatori che fanno parte di questo gruppo dal primo giorno. Chi è qui ora è giusto che sia qui. Ci sono tre partite, vedremo di volta in volta. Lazzari non è venuto per un problema e stiamo valutando di chiamare Calabria. Ma non è solo lui, valutiamo anche altri ragazzi ma non possiamo chiamarne 40″.

