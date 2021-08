PAIDEIA | Controlli medici per Manuel Lazzari – FOTO

Manuel Lazzari è da poco arrivato in Clinica Paideia per degli accertamenti medici, a seguito dell’infortunio rimediato sabato contro lo Spezia. Nel primo tempo infatti, l’esterno ha dovuto abbandonare la gara per un dolore al polpaccio destro. Si attende dunque il riscontro dei controlli, per definire l’entità dell’infortunio e la durata dello stop.

