Pedullà | Fares-Genoa, accordo per 7 milioni con la Lazio: trattativa indirizzata

Continuano le trattative non solo in entrata, ma anche sul fronte cessioni per la Lazio. Dopo l’annuncio del piazzamento di due esuberi in prestito, Kiyine e Djavan Anderson, i biancocelesti stanno lavorando all’uscita di Mohamed Fares: c’è l’accordo con il Genoa da diversi giorni, sulla base di un titolo definitivo a 7 milioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in questo momento i due club stanno approfondendo la questione per arrivare ad una definitiva chiusura. La trattativa, secondo Pedullà, è ben indirizzata ma mancano ancora le firme che potrebbero arrivare a breve.

