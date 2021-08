Pedullà | Kostic-Lazio, terminata la conference call con l’Eintracht: ancora nessun accordo

Continua la trattativa tra la Lazio e l’Eintracht Fraancoforte per Filip Kostic. Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva, con i contatti avviati già dalle 15:00 per chiudere l’operazione. Il club tedesco sembrava aver accettato la proposta dei biancocelesti, alzata a 15 milioni più 3 di bonus. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà invece, la conference call tra le due Società sarebbe terminata ora ma senza ancora alcun accordo tra le parti. Si continua a lavorare per una trattativa incessante ma ormai ai titoli di coda.

