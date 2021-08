SOCIAL | Lazio-Spezia, è il momento di eleggere l’MVP della gara: chi tra questi?

La Lazio ha stravinto la seconda gara di questo campionati di Serie A, battendo 6-1 lo Spezia in casa. Una grandissima prova di biancocelesti, con gol e azioni da vero Sarrismo. Tra i protagonisti della vittoria, sicuramente c’è Ciro Immobile, autore di una tripletta e un rigore sbagliato. La Lazio, ha invitato i propri tifosi a scegliere via social quale tra lui, Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto, sia l’MVP dell’incontro. Tutti e tre oltre a Immobile, sono andati a segno: ottima la prestazione dello spagnolo, autore di un gol e ben tre assist, mentre per il brasiliano un gol (con tanto di sombrero al volo) ed un espulsione procurata. Il terzino albanese invece, è stato autore di un’ottima provaci coronata dal suo primo centro con la Lazio.

Chi dei quattro è l’MVP di Lazio-Spezia? Vota nel sondaggio aperto dalla Lazio:

🗳 È arrivato il momento di eleggere l’MVP di #LazioSpezia!

Vota qui il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 30, 2021

