SOCIAL | Lazio Women, mister Morace: “Un esordio che ci lascia l’amaro in bocca. L’unica strada per migliorare è quella del lavoro” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nella serata di ieri si è conclusa la prima giornata di Serie A Femminile. Sei gare, sei vittorie e, purtroppo, la Lazio Women rientra tra le squadre che sono uscite sconfitte. L’esordio delle ragazze biancocelesti non è stato dei migliori, con la sconfitta per 1-2 contro la Sampdoria. Il campionato è lungo, ed ora le ragazze di Carolina Morace avranno una settimana per preparare al meglio la gara del prossimo weekend, in trasferta contro l’Inter, 2° giornata di campionato. Proprio il mister biancoceleste, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha commentato la gara di ieri pomeriggio, tenendo alta la concentrazione in vista dell’Inter: “Un esordio che ci lascia l’amaro in bocca. Abbiamo visto tante cose positive ed altrettante negative. L’unica strada per migliorare fin da subito è quella del lavoro, siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento, il destino e le prestazioni dipendono sempre e solamente da noi. Prepareremo al meglio la prossima partita di Domenica contro l’Inter!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: