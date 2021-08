Transfermarkt.it, la Top11 della 2° giornata di Serie A: presenti tre giocatori della Lazio | FOTO

Con le due vittorie di ieri sera di Milan e Roma, rispettivamente contro Cagliari (4-1) e Salernitana (0-4), si è chiusa la 2° giornata di Serie A. Ora i club avranno due settimane per continuare a lavorare e preparare la terza giornata di campionato, visto che è in programma la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il sito Transfermarkt.it, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha stilato la Top11 della seconda giornata di Serie A e, tra gli undici calciatori scelti, ci sono anche tre giocatori della Lazio: nella difesa a quattro il posto da terzino sinistro è di Elseid Hysaj, che ha trovato la sua prima rete ufficiale con la maglia biancoceleste sabato contro lo Spezia; nel centrocampo a tre Luis Alberto si è preso un posto dopo i tre assist e la rete nel 6-1 allo Spezia; ed infine, non poteva mancare Ciro Immobile, autore di una tripletta.

Di seguito la formazione completa:

Seconda giornata 🗓 e seconda top 1⃣1⃣. Chi avrebbe meritato di giocarsi la maglia 🎽 da titolare?#TMopinion pic.twitter.com/32240hyVjd — Transfermarkt.it (@TMit_news) August 30, 2021

