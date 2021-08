Cagliari, Caceres si presenta: “Ho fatto una carriera molto bella, ora vengo qui per dare tanto”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Si sta definendo in questi momento il passaggio dell’ex giocatore della Lazio Caceres al Cagliari, con il difensore che già parla da giocatore della sua prossima squadra. Queste le sue parole, riportate tramite un video pubblicato da tuttomercatoweb.com: “Vengo al Cagliari con voglia di giocare. Ai tifosi chiedo di venire a darmi il loro contributo. Ho fatto una carriera molto bella, ma vengo a Cagliari non a fare una passeggiata ma a giocare tanto. Ora vado in nazionale a dare il mio contributo, poi sarò pronto per il Cagliari, con tutta la voglia al mondo”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: