Calciomercato Lazio, dopo l’accordo con il Verona si cerca l’intesa con Zaccagni: c’è distanza sull’ingaggio

Ultimo giorno di mercato. La Lazio continua a lavorare per regalare a Maurizio Sarri il rinforzo per il reparto avanzato. Il nome principale ora, dopo esser saltata la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic, è quello di Mattia Zaccagni, 26enne del Verona. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per Mattia Zaccagni, dopo aver raggiunto l’accordo tra le due società, il club biancoceleste ora sta cercando l’intesa con il calciatore. La richiesta del classe 1995 è di 2 milioni, mentre la Lazio è ferma a 1,5 milioni di euro. Non resta che attendere le prossime ore. Alle 20:00 le porte del calciomercato si chiuderanno.

