Calciomercato Lazio, Pedullà: “Nuovo vertice con Zaccagni per accordo sull’ingaggio”

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà la Lazio, in questo momento, starebbe facendo un nuovo vertice con l’entourage di Zaccagni per trovare un accordo sull’ingaggio e definire l’ultimo colpo di questa sessione di mercato per i biancocelesti, un regalo a Sarri per il suo 433.

