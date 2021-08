CdS | Lazio, il punto sulle cessioni

La Lazio cerca di chiudere il colpo esterno in entrata, ma non solo. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti in queste ultime ore di mercato saranno impegnati anche sul fronte cessioni: definite le partenze di Caicedo al Genoa (3 milioni a titolo definitivo), Kyine al Venezia (prestito con riscatto obbligatorio a 2,5 milioni in caso di salvezza dei lagunari) e Djavan Anderson (sempre in prestito al Cosenza), si lavora su altre situazioni delicate. Su tutte quella tra Fares e il Genoa da cui la Lazio spera di ricavare 6-7 milioni in prestito con diritto di riscatto, oltre poi alla posizione di Durmisi, Vavro, Lukaku e Jony, i calciatori con l’ingaggio più consistente che rischiano di rimanere a Roma.

