CdS | Lazio, la veste tattica è ad altezza Sarri

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazo cresce, matura con il passare delle giornate. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti contro lo Spezia hanno dimostrato dei miglioramenti sotto il profilo dell’aggressione in fase di non possesso. Il baricentro della squadra, quando il pallone lo avevano l’avversario, ha fatto registrare una media di 56,44 metri, ben sei in più della sfida contro l’Empoli (48,61 m). La richiesta di Sarri di non arretrare è stata dunque accontentata davanti a un Olimpico carico di tifosi che ha potuto ammirare tutta la fantasia di Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: