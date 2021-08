CdS | Lazio, le prime due giornate di Sarri e Inzaghi a confronto

La Lazio sorride. Sei punti in classifica, una manovra avvolgente e la consapevolezza di poter fare bene già al rientro dalla sosta delle nazionali. Il nuovo gioco di Maurizio Sarri sembra essere stato assimilato al meglio da Immobile e compagni che hanno segnato un inversione tattica rispetto a dodici mesi fa. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, nelle prime due giornate la Lazio di Sarri ha giocato 793 palloni a dispetto dei 689 di Inzaghi e il possesso palla è salito dal 53% al 58%. Sono diminuiti i lanci e i cross, mentre ad aumentare è stata la percentuale realizzativa (35% vs 12%). Un dato simile, infine, riguarda i tiri subiti (10,6 di Inzaghi rispetto al 10,5 di Sarri), un numero su cui Acerbi e compagni dovranno lavorare duramente.

