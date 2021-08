CdS | Leiva maratoneta senza sosta. Così le 5 stelle sono un lusso possibile

Lucas Leiva è tornato, il centrocampista brasiliano capace di coprire ogni zona della mediana si è ripreso la Lazio. Come evidenzia l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Liverpool e Gremio contro lo Spezia ha saputo svolgere al massimo tutti i compiti di copertura richiesti da Sarri supportando al meglio una fase offensiva densa di qualità (Immobile, Pedro, Luis Alberto, Milinkovic e Felipe Anderson). Una prova da vero maratoneta per il brasiliano che ha totalizzato 11,357 km, mettendo dietro di sè Luis Alberto, Patric, Acerbi e Hysaj. Ad Empoli la presenza di Akpa Akpro gli aveva concesso maggior respiro anhe considerando che non primeggiava in una classifica simile dal lontano Lazio-Juventus del 2019 quando affrontò Sarri da avversario. Contro lo Spezia ha preso in mano il centrocampo, se dovesse continuare così a livello di tenuta fisica le 5 stelle sarebbero un lusso davvero possibile.

