DAZN, la Top11 della 2° giornata di Serie A: presenti tre giocatori della Lazio | FOTO

Le prime due giornate del nuovo campionato di Serie A sono in archivio. Oltre alla Lazio di Maurizio Sarri, sono quattro le squadre a punteggio pieno, ovvero Inter, Roma, Milan e Napoli. Come di consueto, il profilo ufficiale Instagram di DAZN, apre i sondaggi per decretare la Top11 di giornata appena conclusa. Per la 2° di Serie A, tra gli undici calciatori scelti, ci sono tre giocatori della Lazio: Francesco Acerbi, con 57% dei voti si è aggiudicato un posto in difesa; Luis Alberto invece, grazie all’81% dei voti, è tra i tre centrocampisti schierati; mentre in attacco non può mancare Ciro Immobile che, autore di una tripletta con lo Spezia, con il 63% dei voti, ha battuto l’attaccante della Roma Tammy Abraham e si è preso un posto nel tridente.

Di seguito la Top11 completa di DAZN:

