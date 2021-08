ESCLUSIVA – Calciomercato Lazio, proposto Galeno, pupillo di Conceicao. Anche l’Arsenal sull’esterno

Le ultime ore di mercato sono sempre frenetiche, alla ricerca degli ultimi colpi che possano completare al meglio la rosa. E’ il caso della Lazio, ancora alla ricerca di un esterno d’attacco da poter regalare a Sarri per completare al meglio il suo 4-3-3. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, al club biancoceleste sarebbe stato proposto anche Wenderson Galeno, esterno destro dello Sporting Braga, di nazionalità brasiliana ma con passaporto portoghese. Cresciuto nel Porto, lo fece esordire in Primera Liga nel 2017 proprio l’ex laziale Sergio Conceicao, dopo un paio di prestiti è approdato al Braga a titolo definitivo e ora cerca la sua consacrazione. Ventiquattro anni da compiere, ha esperienza europea (si è messo in mostra lo scorso anno contro la Roma in Europa League) ed è un esterno che gioca a sinistra, ma bravo con entrambi i piedi, quindi molto duttile nello scacchiere offensivo. A fine luglio si era interessato al giocatore anche l’Arsenal, il valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Galeno rappresenterebbe il profilo di giocatore che la squadra biancoceleste sta cercando: esterno offensivo per rimpiazzare Correa e soprattutto comunitario (ha doppio passaporto). La Lazio riflette e ci pensa, nel frattempo Sarri lo sta valutando anche tramite dei video.

