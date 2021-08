GdS | Sacchi: “Sarri un grande stratega, la Lazio sta diventando un’orchestra”

Continuano ad arrivare da ogni fronte gli elogi e i complimenti per Maurizio Sarri e la Lazio che nelle prime due giornate di campionato hanno deliziato a suon di gol tutti gli amanti del calcio. A tessere le lodi dei biancocelesti e del tecnico toscano, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è stato anche Arrigo Sacchi che dopo aver affermato come Lazio e Milan siano più avanti delle altre per modo di interpretare il calcio, si è soffermato su Sarri, definendolo un grande stratega che ha sbagliato soltanto nell’andare alla Juventus, e sulla Lazio, una squadra che sta diventando un’orchestra in cui tutti seguono seguono lo stesso spartito e ritmo.

