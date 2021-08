GdS | Sarri dritto alla meta. La sua Lazio vanta già un record

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sei punti su sei, divertimento allo stato puro e tanti gol. La nuova era della Lazio guidata da Maurizio Sarri è iniziata nel migliore dei modi con la filosofia del tecnico toscano che nelle prime due giornate ha già mostrato di essere stata appresa al massimo dai calciatori biancocelesti, motivati al meglio per il nuovo inizio e pronti già atleticamente a una grande aggressività in campo in fase di possesso e non. Sarri così ha bruciato le tappe riuscendo anche a stabilire un nuovo record: mai la Lazio nella sua storia era riuscita a siglare nove reti nelle prime due giornate (sette le aveva messe a segno nel 1934-35). A riportare la statistiche è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche gli ottimi acquisti di Felipe Anderson, sia sotto il profilo tecnico che economico, di Pedro e Hysay, in attesa poi di osservare Basic aggiungendo anche la trasformazione di Luis Alberto dopo i primi giorni del ritiro estivo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: