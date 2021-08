GdS | Sfumato Kostic, la Lazio va su Zaccagni. Occhio a Brekalo

Sono ore decisive in casa Lazio per consegnare a Maurizio Sarri l’ultimo esterno offensivo in grado di sostituire l’ormai ex Correa. Sfumato Kostic nella serata di ieri, la società biancoceleste ha virato su Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona con cui erano state poste le basi dell’accordo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione ora andrà definita nei dettagli anche per scongiurare l’interesse del Milan che negli ultimi istanti di mercato potrebbe arrivare a concretizzarsi. L’eventuale piano C porta i nomi di Brekalo del Wolfsburg, che i tedeschi lascerebbero partire anche in prestito senza obbligo di riscatto, e di Ribery al momento svincolato.

