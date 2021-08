GIUDICE SPORTIVO | Una giornata di squalifica per il difensore dello Spezia Amian dopo il rosso con la Lazio

Il Giudice Sportivo, ha assunto le proprie decisioni dopo la seconda giornata di Serie A conclusa domenica sera. Tra gli squalificati c’è un solo giocatore, e si tratta di Kelvin Amian, difensore dello Spezia espulso al minuto 54 durante la gara persa per 6-1 contro la Lazio. Per lui una sola giornata di squalifica “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”, è questa la motivazione del Giudice Sportivo. In casa Lazio invece nessuna sanzione visto che, dopo il giallo alla prima giornata contro l’Empoli per Lucas Leiva, contro lo Spezia non è stato sanzionato nessun calciatore biancoceleste.

