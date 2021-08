Il Messaggero | Sarri ha portato una nuova filosofia. La Lazio sforna tocchi di prima e gol

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Una nuova era in casa Lazio si è aperta. Maurizio Sarri ha portato dalle parti di Formello una nuova filosofia di calcio, già appresa in buona parte dai suoi ragazzi e dall’ambiente biancoceleste che ha sta dando vita con entusiasmo a un’ottima alchimia con il nuovo tecnico. Come riporta Il Messaggero, la Lazio vince, si diverte, lotta (36 duelli vinti) e mette a segno rimonte. Ha un possesso palla invidiabile, 61,3% e un numero di passaggi corti (530) inferiori solamente a Psg e Manchester City. Il processo di cambiamento della Lazio è appena iniziato, ma i tifosi biancocelesti possono sorridere.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: