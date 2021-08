Il Tempo | Lazio, ultimo blitz

È tempo di ultimi assalti per la Lazio che a una manciata di ore dalla chiusura del calciomercato cerca di consegnare a Maurizio Sarri l’ultimo esterno offensivo. Sfumato Kostic nella giornata di ieri, a meno di clamorose sorprese, nella notte sono stati riallacciati contatti con l’Hellas Verona per Zaccagni. I colloqui tra Lotito e Setti hanno permesso di trovare l’accordo su 8 milioni più 2 di bonus, ma l’agente del calciatore ha chiesto un ingaggio maggiore rispetto alla proposta di 1,5 milioni a stagione. Per questo motivo, i biancocelesti, con la chiusura della finestra di mercato sempre più vicina, avrebbero riallacciato i contatti con l’esterno del Wolfsburg Brekalo che potrebbe partire per 15 milioni. Lo riporta Il Tempo

