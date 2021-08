Portiere, leader e uomo assist: buon compleanno, Pepe Reina!

Dall’arrivo in Paideia un anno fa, all’assist per Felipe; dall’esordio in campionato il 24 ottobre della scorsa stagione nella sfida casalinga vinta per 2-1 contro il Bologna, fino al 6-1, sempre dell’Olimpico, di sabato pomeriggio: in questo lasso di tempo è racchiuso il percorso laziale di Pepe Reina. Esperienza da vendere, carisma infinito, assist-man da record: oggi lo spagnolo compie 39 anni. Si può al buon vino che con gli anni migliora. Reina Pàez Josè Manuel ha militato nelle migliori squadre europee prima di approdare alla Lazio e dare il suo contributo in campo e nello spogliatoio ai capitolini. Abile con i piedi, riesce sempre ad essere l’arma offensiva in più per i biancocelesti. Dopo essere cresciuto a Barcellona, esordendo nella Liga, ha conosciuto, vestendone la maglia, grandi realtà come: Villarreal e Liverpool. Passando poi al Napoli, al Bayern Monaco, di nuovo ai partenopei, e successivamente al Milan arrivando poi all’Aston Villa ed approdando, infine, nella Capitale, dove quest’anno ha ritrovato mister Sarri che conosce dai tempi in cui entrambi militavano nella squadra di De Laurentiis. Un avvio di stagione da titolare e la speranza che la sua presenza, nel rettangolo verde e fuori, sia sempre così efficace: feliz cumpleaños, Pepe. E “adelante” verso una nuova stagione, ricca di impegni in Serie A ed in Europa League.

