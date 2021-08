SOCIAL | Compleanno Pepe Reina, gli auguri di Immobile, Lucas Leiva e Pedro | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oggi, 31 agosto, spegne 39 candeline il portiere biancoceleste Pepe Reina. Con la Lazio, dopo la stagione passata, è iniziata quest’anno la sua seconda da estremo difensore biancoceleste. Attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, il bomber della Lazio Ciro Immobile, ha voluto fare gli auguri a Reina: la Stories contiene una loro immagine insieme, con il messaggio che recita: “Grande persona e grande campione. Buon compleanno Pepote”.

Subito dopo, sono arrivati, sempre tramite Instagram, gli auguri anche di Lucas Leiva, centrocampista biancoceleste, e di Pedro, nuovo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato. La Stories di Leiva è accompagnata dal messaggio: “Buon compleanno amico!!! Per altri momenti come questo”, mentre quella di Pedro: “Auguri amico!”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: