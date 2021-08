SOCIAL | Gonzalo Escalante diventa padre: “Luca è con noi” – FOTO

E’ una giornata molto speciale per il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante: quest’oggi, il calciatore argentino è diventato padre. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Escalante ha pubblicato le foto del lieto evento, scrivendo: “Oggi mi hai reso la persona più felice del mondo, grazie per tutto l’amore e l’impegno che hai messo per il nostro bambino dal primo giorno. Luca è già con noi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

