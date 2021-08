SOCIAL| La Nord sulla manifestazione al Flaminio: “Una festa pacifica per il bene della Lazio e per farlo tornare casa sua”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Curva Nord, tramite i propri profili social, ha pubblicato un messaggio inerente alla manifestazione che si terrà il 2 settembre davanti al Flaminio, manifestazione in cui i tifosi della Lazio mostreranno, ancora una volta, di apprezzare lo stadio Flaminio e di volerla come casa, anche spinti dalle voci insistenti degli ultimi mesi che accosterebbero lo stadio alla Lazio. Il messaggio, diffuso dalla Nord, riguarda un’accortezza: il fatto che deve essere una manifestazione di base pacifica, organizzata da tifosi della Lazio che parteciperanno in totale serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn_official)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: