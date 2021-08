TMW | Kostic e l’epilogo a sorpresa. Ma Zaccagni è il profilo perfetto per la Lazio

Il braccio di ferro alla fine l’ha vinto il Francoforte. E davanti al suo pezzo più pregiato, quel Filip Kostic che tanto voleva Sarri alla Lazio, ha esposto il cartello “non è più in vendita”. Quel “più” fa la differenza, perché inizialmente le condizioni erano diverse. Tare l’ha sottolineato nella sua spiegazione-sfogo alla Bild: “Sono sorpreso che ora si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Prima sembrava diverso, non ho avuto l’impressione, dai miei colloqui con l’Eintracht, che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club”.

Sono seguiti attimi di panico, dopo il colpo di scena sull’asse Roma-Francoforte. Momenti di confusione – e isteria – nella tifoseria, che ha visto accostare alla Lazio tanti nomi (Ribery e Brekalo gli ultimi). In società però le idee erano chiare fin da subito e, dopo una breve riflessione, la scelta è ricaduta sull’unica vera e credibile alternativa a Kostic: Mattia Zaccagni. Il profilo perfetto per la Lazio. Italiano, convocato da Mancini prima dell’Europeo, conosce bene il campionato ed è in rampa di lancio, avendo 26 anni. A metà stagione scorsa sembrava essere futuro sposo del Napoli, poi la trattativa non si è chiusa. Può giocare in tanti ruoli, ama partire da sinistra per accentrarsi sul piede forte, quel destro che l’anno scorso ha trovato la porta per 5 volte (con 7 assist). E poi, a livello economico, è un signor acquisto: essendo a scadenza nel 2022, Zaccagni arriva per 8 milioni più 2 di bonus.

