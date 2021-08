Verona, Di Marzio: “Fatta per il trasferimento di Caprari”. Zaccagni verso la Lazio?

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe fatta per Caprari al Verona. Un segnale che l’Hellas Verona è in cerca di un elemento che possa prendere Zaccagni in caso di uscita. Per lui è forte, da ieri sera, la Lazio, ancora in cerca di un esterno da regalare al 433 di Sarri. Caprari al Verona può essere un indizio di mercato, sono attesi sviluppi.

