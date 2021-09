CdS | Oggi la ripresa, Luiz Felipe sotto osservazione

Riprendono gli allenamenti, appuntamento fissato per oggi pomeriggio alle 17:30. Alle spalle i tre giorni di riposo concessi da Sarri al triplice fischio di Lazio-Spezia. Gruppo ristretto a Formello, rosa orfana dei dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Sono gli azzurri Acerbi e Immobile, Hysaj e Strakosha (Albania), Marusic (Montenegro), Muriqi (Kosovo), Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Basic (Croazia), Milinkovic (Serbia). Lazzari ha dovuto rinunciare alla chiamata di Mancini a causa dell’elongazione muscolare del polpaccio destro rimediata sabato scorso. Sostituzione al 25′ del primo tempo, ha evitato lo stiramento e uno stop più lungo, ma gli accertamenti strumentali svolti in clinica Paideia hanno evidenziato un problema che lo terrà ai box per almeno 15 giorni. Il terzo turno si gioca domenica 12 settembre, il terzino salterà la trasferta a San Siro con il Milan. Marusic si prepara, effettuerà il riscaldamento nelle gare internazionali, tornerà a Roma sicuro di esordire dall’inizio con i rossoneri. Da monitorare le condizioni di Luiz Felipe, non era stato rischiato con lo Spezia per un affaticamento al polpaccio sinistro. Da lui ci si aspetta un pieno recupero. Sarri ha pianificato il lavoro settimanale, a breve si capirà se verrà organizzata un’amichevole nel weekend di sosta. (con Inzaghi in panchina spesso venivano affrontati i baby della Primavera). I ragazzi di Calori, salvo cambi di programma legati alle decisioni della prima squadra, sabato disputeranno un test contro i pari età della Viterbese. Corriere dello Sport.

