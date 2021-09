Per Lei Combattiamo Chiusura calciomercato Lazio: tutti gli esuberi rimasti a Formello Chiusura calciomercato Lazio: tutti gli esuberi rimasti a Formello ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Ieri alle 20 si è concluso il calciomercato, anche se diversi giocatori non hanno trovato una sistemazione. A oggi, la lista degli esuberi biancocelesti che non sono riusciti a trasferirsi altrove è composta da: Jony, Durmisi, Lukaku, Adekanye, Dziczek, Lombardi, Rossi, Cerbara, Jorge Silva e Falbo. Come riportato da calciomercato.it Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo @DeboraDAngelo3

More in Per Lei Combattiamo