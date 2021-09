TMW | Mercato Lazio, Lotito: “Non spetta a me dare giudizi, vedremo quello che faranno in campo”

Le dichiarazioni di Claudio Lotito alla presentazione di ieri sera a Via Veneto, cornice dell’evento “Il calcio incontra la moda” con le giocatrici della Lazio Women. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente della S.S. Lazio ha dichiarato in merito al calciomercato svolto: “Non do giudizi sul mercato, non sono abituato e non sta a me esprimerlo. Vedremo quello che faranno in campo, speriamo che quanto fatto sia conforme e funzionale a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Penso che il nostro dovere l’abbiamo fatto, considerando anche l’andamento del mercato in senso generale. Mi sono speso io in prima persona? Il nostro è un gioco di squadra, vince la squadra. Vediamo ciò che abbiamo fatto cosa produrrà e cosa riusciremo a fare nel futuro. Se la squadra si può ancora migliorare? Non entro nella scelta tecnica. Non si tratta di migliorare, si tratta di metterla a frutto. Il nostro obiettivo è far esprimere al 100% le potenzialità di una squadra che ha a disposizione l’allenatore. Nel caso della società, di mettere a disposizione del coach una squadra che abbia le maggiori potenzialità per raggiungere determinati obiettivi. Alle volte il campo tradisce certe aspettative“.

