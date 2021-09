UFFICIALE – La Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista UEFA: ecco i 23 biancocelesti

Attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali social e sul sito web, la Lazio ha comunicato i 23 calciatori inseriti nella lista UEFA. Oggi era infatti l’ultimo giorno utile per la consegna della lista ufficiale, che permetterà ai vari tesserati di scendere in campo nelle gare di Europa League. Il prossimo 16 settembre, ci sarà la sfida inaugurale del Gruppo E contro il Galatasaray, girone in cui la Lazio affronterà anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Tra i biancocelesti inseriti in lista, non c’è Vavro, difensore che invece è stato regolarmente aggiunto nella lista dei 25 della Serie A.

Di seguito la lista completa dei giocatori inseriti nella lista UEFA:

“La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista UEFA.

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Pedro, Raul Moro, Romero, Zaccagni“

