SOCIAL | Sondaggio della Lega Serie A: “Volti nuovi, nuove ali: chi sarà il più pericoloso?” Felipe Anderson tra le opzioni – FOTO

Le squadre di Serie A hanno terminato il loro calciomercato, e come sottolinea questo sondaggio della Lega Serie A su Twitter, tanti sono i volti nuovi della nuova stagione. Nello specifico, in questo sondaggio si parla di ali, e la domanda è: “Volti nuovi, nuove ali: chi sarà il più pericoloso?“. Le tre opzioni disponibili sono Felipe Anderson, Nicolàs Gonzalez, neo acquisto della Fiorentina, e Denzel Dumfries, neo esterno dell’Inter.

New faces, new wings: who’ll be more dangerous? 🏹🏃🏻‍♂️🤙🏻#SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/fsIjbASXnA

— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 3, 2021