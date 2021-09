Buon compleanno, FeliPanther: l’ex Lazio spegne 33 candeline

Da pochi giorni non è più un giocatore della Lazio, ma per sempre rimarrà nel cuore dei tifosi biancocelesti: Felipe Caicedo, attuale calciatore del Genoa, spegne oggi 33 candeline. “Ci legheranno sempre quei gol al minuto 90, gioia e passione”, così FeliPanther, attraverso il suo account ufficiale Twitter ha salutato il popolo laziale, che a sua volta non si è risparmiato nell’esternare affetto e stima all’ecuadoriano. Mai una parola fuori posto, tanto lavoro e marcature pesantissime: buon compleanno Panterone, per sempre parte della storia della Lazio.

