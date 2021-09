TuttoSport | Lazio, ansia per Lazzari

Oggi iniziano le prove anti Milan di Sarri, ma c’è subito un primo problema: si teme lo stop di un mese e la difficoltà di trovare un sostituto. Marusic è un’alternativa, Patric l’altra ma non è un terzino.

Come riportato da TuttoSport, oggi la Lazio conoscerà i tempi di recupero di Lazzari. Il giocatore biancoceleste, uscito al 25′ del primo tempo di Lazio-Spezia per sospetta elongazione al polpaccio destro, si sottoporrà a nuovi esami clinici per capire quando potrà tornare a disposizione. Se fosse confermato il tipo di infortunio, il suo rientro slitterebbe a fine mese in prossimità di Torino-Lazio o per il derby contro la Roma. Le alternative sono Marusic, che ha già coperto quel ruolo in passato ma il montenegrino non può giocarle tutte, e Patric che di rado ha fatto il terzino e non brilla certo per spinta.

