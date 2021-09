Football Crazy, si riparte: al via stasera la nuova stagione. Appuntamento alle 20:30 su Gold Tv

Questa sera inizierà la nuova stagione di Football Crazy, programma andrà in onda su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre, alle ore 20:30. La trasmissione vedrà la conduzione di Elisa Di Iorio, che commenta: “Siamo pronti a ripartire con la stessa carica di sempre. Sono anni che ormai Football Crazy rappresenta una costante nel palinsesto di Gold Tv, e come ogni anno sono molto emozionata di questa prima puntata. Le novità sono tante, a partire da uno studio bellissimo e leggermente diverso da quello dello scorso anno”. Ma la novità più grande di questa nuova stagione riguarda la variazione del giorno e dell’orario del programma: “Saremo in diretta di martedì, e non di venerdì, alle 20:30 anziché alle 21“. Si racconterà una stagione, quella della Lazio, che già per il solo cambio effettuato in panchina con Maurizio Sarri si appresta a regalare molti spunti: “Non vedo l’ora di cominciare, seguiteci in tanti. Io sono molto felice ed elettrizzata di poter raccontare la nuova Lazio di Sarri, saranno tanti gli stimoli che potrà fornirci questa stagione, oltre al fatto che ci concentreremo ovviamente su tutto ciò che riguarda la nostra Serie A”. Non mancheranno gli ospiti: “Al mio fianco come sempre tanti personaggi che ci accompagneranno nel corso della stagione. Sicuramente si ripartirà dal capitano Pino Wilson, punto di riferimento di Football Crazy, oltre a Giorgia Baldinacci ed a tutta la squadra di Laziopress.it”. E proprio Pino Wilson commenta: “Pronti via, si parte. Anzi, si riparte, questa sera su Gold Tv, canale 17 del Digitale Terrestre con Football Crazy. A condurre come sempre Elisa Di Iorio con la partecipazione del sottoscritto. La prima puntata avrà come ospite d’eccezione Andrea Agostinelli e telefonicamente Andrea Mazza. Vi aspettiamo questa sera su Gold Tv alle 20:30″.

