Lazio Women, Öhrström guarda avanti: "Testa bassa e lavorare" – FOTO

Prosegue il cammini in Serie A Femminile della Lazio Women, iniziato però non con il piede giusto. Due le sconfitte nelle prime due giornate di campionato per le ragazze di Carolina Morace, che si preparano ora alla prossima sfida vogliose di rivalsa. La terza giornata le vedrà sfrontare il Milan in casa, sfida verso la quale sono già proiettate tutte le calciatrici. La stessa Stéphanie Öhrström, portiere biancoceleste, si è detta pronta sul proprio profilo Instagram a guardare avanti al prossimo match, ed a lavorare duramente per portare a casa un risultato positivo: “Nuova settimana, nuova partita. Testa bassa e lavorare. Sempre!”

Questo il post di Öhström:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stéphanie Öhrström (@steohr)

