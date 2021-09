EUROAVVERSARIE | La Lokomotiv Mosca vola con Kamano. Questa sera Monaco-Marsiglia, domani tocca al Galatasaray

Sosta per gli impegni delle Nazionali in archivio, è tempo di riprendere i vari campionati per le squadre di club. Inoltre, settimana prossima, partiranno anche le fasi ai gironi delle competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

La Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata nel Girone E di Europa League con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. Mentre i biancocelesti scenderanno in campo domani pomeriggio nel big match contro il Milan, un’ora dopo inizierà anche la 4° gara di campionato turco, con il Galatasaray che sarà ospite del Trabzonspor capolista.

Le altre due euroavversarie dei biancocelesti, Lokomotiv Mosca e Marsiglia, saranno di scena oggi, con i russi che hanno già terminato la loro partita: vittoria casalinga per 2-0 contro il Samara, con la doppietta decisiva di Kamano. La Lokomotiv si porta così momentaneamente al secondo posto a quota 15 punti. Il Marsiglia invece sarà di scena questa sera, con la sfida in casa del Monaco in programma alle ore 21:00.

