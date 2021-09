Milan-Lazio, Sarri nel pre-partita: “Basic e Zaccagni devono fare il loro percorso. Baricentro alto? Non ancora”

Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Lazio, è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

“Immobile? Ha fatto un paio di giorni a parte, ma è a disposizione. Esordio di Basic e Zaccagni? Non ne ho idea, vediamo l’evoluzione della partita. In questo momento non lo so. Hanno da fare il loro percorso. Baricentro alto? Secondo me ancora non abbiamo una grandissima capacità di stare alti e l’obiettivo è quello di incrementarlo ancora. Ci sono delle partite in cui potremmo e altre in cui è difficile farlo”.

