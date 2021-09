Festa nella notte in casa Hysaj: il difensore della Lazio è diventato di nuovo papa

Stanotte un’altra bella notizia per un giocatore della Lazio, dopo quella della nascita della figlia di Acerbi: anche Hysaj è diventato papà, per la seconda volta in questo caso. Il difensore della Lazio, infatti, aveva già un figlio. Il terzino sta per scendere in campo nell’esordio in questa nuova edizione di Europa League, dopo aver preso parte a tutte le partite ufficiali giocate finora in campionato ed aver anche segnato nella seconda partita contro lo Spezia.

