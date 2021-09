CdS | Immobile torna all’Olimpico per sbloccare la Lazio

Ciro Immobile vuole e deve tornare al gol contro il Cagliare per sbloccare la Lazio. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il bomber laziale è rimasto a secco contro Milan e Galatasaray soffrendo gli scarsi rifornimenti dei compagni, costanti e frequenti invece nelle prime due uscite. Ora Ciro deve rialzare la testa all’Olimpico in attesa che i meccanismi di Sarri siano collaudati per avere ogni domenica un grande numero di occasioni. Intanto, con i sardi oggi pomeriggio avrà l’opportunità di tornare a timbrare il cartellino riportando alla mentre, proprio contro i rossoblù, il suo primo gol in Serie A il 26 agosto 2012 quando vestiva la casacca del Genoa. Complessivamente, contro il Cagliare è andato a segno dieci volte su dodici apparizioni, decidendo anche l’ultima sfida dell’Olimpico dello scorso febbraio. Ora Immobile ha bisogno di esultare per avvicinare sempre più Piola, lontano solo cinque gol.

